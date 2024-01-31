В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе продолжает работать система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Просьба всем сохранять спокойствие», — написал градоначальник.

Согласно информации губернатора, все городские службы уже переведены в режим боевой готовности. Он добавил, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

Около 18:00 мск Развожаев заявил, что есть данные о падении обломков на пустыре в районе Любимовки.

Незадолго до этого воздушную тревогу объявляли на территории Севастополя. Из-за тревоги в портовом городе в том числе было на время прекращено движение морского и наземного общественного транспорта. Также временно перекрывали движение по Крымскому мосту. Спустя некоторое время в районе Севастопольской бухты появились столбы дыма. Развожаев объяснил появление дыма табельной маскировкой российских военнослужащих.

Ранее власти Севастополя заявили о беспилотнике в районе Бельбека.