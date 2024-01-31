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Россиянам показали видео с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из плена солдатами

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись с вернувшимися из плена российскими военнослужащими. Кадры появились в официальном Telegram-канале военного ведомства.

«С возвращением домой, парни!» — говорится в подписи к посту.

На записи видно, как бойцы Вооруженных сил РФ заходят в автобусы и рассаживаются по своим местам. При этом некоторые из них сразу попросили у сопровождающих мобильные телефоны, чтобы позвонить родным и близким.

31 января министерство обороны РФ сообщило, что обменяло 195 пленных украинских солдат на такое же количество пленных российских военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что в скором времени освобожденных бойцов доставят в Москву для лечения и прохождения реабилитации. Их разместят в медицинских учреждениях, принадлежащих военному ведомству страны.

Позже информацию об обмене пленными подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Однако глава соседнего государства заявил о возвращении 207 украинских военных, что не соответствует данным российской стороны.

Ранее Путин заявил, что Москва не намерена отказываться от обмена военнопленными с Киевом.

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