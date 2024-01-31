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Пушилин объяснил необходимость полной демилитаризации Украины

Пушилин прокомментировал передачу Киеву боеприпасов дальностью около 150 км

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Передача Вашингтоном Киеву боеприпасов GLSDB дальностью около 150 км подтверждает необходимость полной демилитаризации Украины. Об этом глава Донецкой народной республики Денис Пушил рассказал ТАСС.

«Передача Киеву американских снарядов, способных преодолевать расстояние в 145 км, еще раз подтверждает правоту поставленных нашим президентом целей — нужна полная демилитаризация подконтрольной украинскому режиму территории», — сказал он.

Пушилин добавил, что оставшуюся часть подконтрольной Киеву Украине все больше превращается в полигон НАТО. Он отметил, что как бы российские войска не пытались далеко отодвинуть позиции противника, противник будет получать оружие все большей давности.

23 января Пушилин уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сегодняшний день находятся на расстоянии 16 км от города Донецка в сторону населенного пункта Авдеевка и 33 км — в сторону населенного пункта Марьинка.

Тогда же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответственность за обстрелы Донецка лежит лично на Владимире Зеленском. В том числе речь об одном из самых мощных ударов по городу, который случился 21 января 2024 года.

Ранее Пушилин назвал ложью слова Зеленского о победах России.

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