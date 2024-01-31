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Путин раскрыл соотношение военнопленных у России и Украины

Путин заявил, что пропорции военнопленных у России и Украины составляют 1:10

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Александр Щербак/РИА Новости

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин раскрыл соотношение российских и украинских военнопленных. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, соотношение военнопленных между Украиной и РФ составляет приблизительно 10:1.

«Даже больше: у нас - тысячи, у них - несколько десятков, сотни, может», — добавил действующий российский лидер.

Путин также подчеркнул, что процесс обмена пленными между двумя странами продолжает вестись, российская сторона не планирует его приостанавливать.

«Нам своих ребят надо забрать», — заявил политик на встрече со своими доверенными лицами.

Перед этим Путин заявил, что самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, как показала экспертиза, сбила американская система Patriot. Он заявил, что Москва настаивает на международном расследовании инцидента.

Путин также дал оценку достижениям России за последние годы. По его словам, сделано немало.

Ранее Путин высказался об эффективности российских беспилотников в зоне СВО.

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