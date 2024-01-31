Размер текста
А
А
А

Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

Путин: демилитаризованная зона на Украине должна быть на удалении от России

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Действующий глава российского государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвинуть. Об этом он заявил во время встречи с доверенными лицами в московском Гостином дворе, Путина цитирует РИА Новости.

«Вот эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность. Я имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал Путин.

Так действующий российский лидер ответил на вопрос, где именно должна проходить линия демилитаризации, чтобы жители приграничных районов чувствовали себя спокойно и не боялись обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин также отметил, что проведение СВО показало прочность фундамента российского общества, и заявил, что всю «пену» в обществе постепенно из него вымывает.

Ранее Путин сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к собственной семье.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами