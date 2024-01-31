Путин заявил о необходимости отодвинуть демилитаризованную зону на Украине

Действующий глава российского государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает, что демилитаризованную зону на Украине необходимо отодвинуть. Об этом он заявил во время встречи с доверенными лицами в московском Гостином дворе, Путина цитирует РИА Новости.

«Вот эта линия должна быть на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность. Я имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов», — сказал Путин.

Так действующий российский лидер ответил на вопрос, где именно должна проходить линия демилитаризации, чтобы жители приграничных районов чувствовали себя спокойно и не боялись обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Путин также отметил, что проведение СВО показало прочность фундамента российского общества, и заявил, что всю «пену» в обществе постепенно из него вымывает.

Ранее Путин сравнил отсутствие патриотизма с нелюбовью к собственной семье.