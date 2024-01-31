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Губернатор Севастополя объяснил дым в районе бухты

Губернатор Развожаев объяснил дым у Севастопольской бухты маскировкой военных

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты.

По его словам, дым в районе этой бухты связан использованием российскими военными табельных средств маскировки.

Незадолго до этого на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

В сентябре 2023 года Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

По штабу Черноморского флота в Севастополе тогда был нанесен ракетный удар.

В Минобороны РФ рассказывали, что в результате атаки один военнослужащий считается пропавшим без вести, повреждения получило историческое здание штаба.

Ранее в Госдуме призвали ударить по Западу ради защиты Крыма.

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