Губернатор Севастополя объяснил дым в районе бухты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил появление дыма в районе Севастопольской бухты.

По его словам, дым в районе этой бухты связан использованием российскими военными табельных средств маскировки.

Незадолго до этого на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

В сентябре 2023 года Развожаев сообщил, что в штабе Черноморского флота (ЧФ) России в Севастополе, который был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца, адмирала Федора Ушакова.

По штабу Черноморского флота в Севастополе тогда был нанесен ракетный удар.

В Минобороны РФ рассказывали, что в результате атаки один военнослужащий считается пропавшим без вести, повреждения получило историческое здание штаба.

Ранее в Госдуме призвали ударить по Западу ради защиты Крыма.