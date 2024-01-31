Генерал ВСУ рассказал об ударах российских «Ланцетов» по украинским позициям

Вооруженные силы РФ наносят многочисленные удары по позициям украинских войск в зоне боевых действий, применяя для этого беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Ланцет». Об этом в ходе интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей» рассказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос.

«Смотрите, русские уже перешли на использование «Ланцетов» и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями, сотнями, вы понимаете?» — сказал эксперт.

Он добавил, что российские БПЛА являются серьезной проблемой для украинских войск. При этом, по словам Кривоноса, ни одно «чудо-оружие» западного производства не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

В начале января американский журнал The National Interest опубликовал статью военного эксперта Филиппа Пилкингтона, который обратил внимание на эффективность российских дронов «Ланцет». Обозреватель отметил, что сравнительно дешевые БПЛА оказались в состоянии уничтожать дорогостоящие западные вооружения. В том числе это касается артиллерийский орудий, танков и истребителей.

Ранее создатели дрона «Ланцет» представили новый беспилотный летательный аппарат.