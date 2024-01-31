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В Польше заявили о неготовности ЕС в срок передать снаряды ВСУ

Минобороны Польши: ЕС хочет передать Украине миллион снарядов, но не успевает

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Alex Brandon/AP

Евросоюз не сможет своевременно поставить Украине обещанный миллион снарядов. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире польского телевидения, сообщает РИА Новости.

«Это инициатива с прошлого года. До марта этого года этот миллион должен быть передан. Наверное, до марта это не удастся», — сказал министр.

Об подобной проблеме ранее высказались лидеры сразу пяти стран Евросоюза. Они сообщили, что Украина может столкнуться с проблемами из-за нехватки боеприпасов. Письмо подписали канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кайя Каллас (Эстония). В документе также уточняется, что страны Евросоюза не смогут поставить Украине обещанный миллион снарядов к концу марта 2024 года.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель в интервью France Inter заявлял, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

Ранее лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.

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