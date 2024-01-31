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Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО РФ уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

«Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В этот же день ВСУ атаковали Мокрую Орловку Белгородской области, сбросив взрывчатку на автомобиль. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

31 января ВСУ также атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Белгородской области. В результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы приступили к устранению последствий происшествия.

30 января Гладков заявил, что дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа: он упал и взорвался. Губернатор сообщил, что никто не пострадал.

Ранее российские средства ПВО сбили 9 снарядов HIMARS и 81 беспилотник ВС Украины.

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