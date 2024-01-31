Рогов заявил о формировании союзов вокруг главкома ВСУ Залужного

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил о формировании вокруг главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного союзов людей не из его окружения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала было предложение Залужному уйти по собственному желанию и стать советником президента по безопасности, а затем ставки начали повышаться, и уже поступило предложение от Зеленского Залужному возглавить Совет национальной безопасности обороны (СНБО Украины. — «Газета.Ru»), то есть достаточно статусную должность», — сказал Рогов.

Он отметил, что главком ВСУ отказался от этого предложения.

«И мы видим, что Залужный сейчас субъектизируется, то есть вокруг него начинают формироваться союзы даже тех людей, кто не совсем с ним, но тех людей, которые понимают, и их кураторы понимают, что Залужный и дальше будет идти по восходящему треку и ссориться с ним сейчас смысла нет», — добавил Рогов.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Залужного может быть связано с его желанием повлиять на западных партнеров и «освежить» обстановку.

Слухи о грядущей отставке Залужного украинские политики и СМИ начали распространять вечером 29 января. По слухам, главкому предложили другую должность, от которой тот отказался. Как писал портал «Цензор.нет», на место Залужного президент Украины Владимир Зеленский хотел назначить главу ГУР минобороны Кирилла Буданова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.