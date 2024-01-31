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ВСУ сбросили взрывчатку на машину в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали Мокрую Орловку, сбросив взрывчатку на автомобиль

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Украина атаковала населенный пункт Мокрая Орловка Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на автомобиль.

«Взрывное устройство было сброшено на машину, стоящую рядом с ФАПом. Авто разбито», — написал глава региона.

Гладков отметил, что в результате инцидента пострадавших нет.

По его словам, в настоящий момент на месте осуществляют работу оперативные службы.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района.

Кроме того, украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Богун-Городок Борисовского района, сбросив по нему два взрывных устройства. Никто не пострадал, осколки повредили две легковые машины и выбили окна в одном частном доме.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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