Гладков заявил об обстреле ВСУ Шебекинского горокруга и Борисовского района

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Панков Шебекинского городского округа, а также атаковали дронами-камикадзе село Богун-Городок Борисовского района. Соответствующие посты опубликованы в Telegram-канале чиновника.

По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе никто не пострадал, но удар повредил линию электропередачи. В результате без электричества остались восемь населенных пунктов: поселков Красное, Первомайский, Ленинский, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь. Чиновник заверил, что оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с министерством обороны России.

Кроме того, украинский беспилотник-камикадзе атаковал село Богун-Городок Борисовского района, сбросив по нему два взрывных устройства. Никто не пострадал, осколки повредили две легковые машины и выбили окна в одном частном доме. Оперативные службы были направлены на место происшествия, рассказал Гладков.

Чуть ранее чиновник информировал, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.