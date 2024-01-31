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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Тишанка Белгородской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал он.

В прошлый раз во время аналогичной атаки этого населенного пункта были повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль.

30 января Гладков заявил, что дрон-камикадзе атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа: он упал и взорвался. Губернатор сообщил, что никто не пострадал.

Также он рассказал, что два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с применением дронов такого же типа. Речь идет о селе Мокрая Орловка, где взрывом повредило«КамАЗ» и линию газоснабжения, а также селе Дроновка, где взрывом были повреждены экскаватор и линия электроснабжения.

Ранее рабочий пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области.

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