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В США заявили, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов

Bloomberg: Украина столкнулась с дефицитом снарядов без помощи от США и ЕС

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками. Об этом сообщает Bloomberg.

Офицер армии США Энн Мари Дэйли заявила агентству, что, если ВСУ вовремя не получат снаряды, у России появиться возможность стрелять из артиллерии, пока ее пехота атакует украинские позиции. Такое исход событий военный назвала нечестным боем для ВСУ.

При этом Bloomberg отметил, что поддержка Украины зашла в тупик как со стороны США из-за нежелания конгресса продолжать оказывать республике финансовую помощь, так и со стороны Евросоюза из-за отсутствия поддержки от Венгрии. По мнению авторов статьи, даже если европейские страны одобрят выделение Украине €50 млрд, нехватка поддержки со стороны Соединенных Штатов может сказаться уже весной 2024 года.

Некоторое время назад британская газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кайя Каллас (Эстония) в совместном письме заявили, что ВСУ в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов.

Ранее сообщалось, что страны Запада потратят два года на производство боеприпасов для Киева.

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