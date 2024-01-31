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На Западе заявили о неэффективности ракет HIMARS на фоне российской техники

BI: Украина больше не может полагаться на HIMARS из-за российских систем РЭБ

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Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины больше не могут полагаться на предоставленные Соединенными Штатами ракеты HIMARS или артиллерийские снаряды Excalibur, поскольку российские системы радиоэлектронной борьбы значительно эффективнее. Об этом сообщает Business Insider.

В статье говорится, что улучшение возможностей России в области радиоэлектронной борьбы сделало менее эффективными современные боеприпасы с GPS-наведением, таких как HIMARS и Excalibur.

Журналисты считают, что теперь украинским войскам понадобится совершенно новое вооружение, которое должно прийти на смену американскому комплексу.

14 декабря в ходе объединенной прямой линии и пресс-конференции по итогам года президент Владимир Путин заявлял, что страны Запада предоставили Украине все, что обещали, и даже больше. Глава государства тогда отмечал, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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