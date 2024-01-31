В ЕС заявили о дисбалансе огневой мощи между РФ и Украиной

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил о сильном дисбалансе огневой мощи между Украиной и Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украине нужно больше боеприпасов, существует сильный дисбаланс в огневой мощи между двумя сторонами», — пояснил чиновник.

Он добавил, что министрам стран — членов ЕС предложат рассказать, что уже было сделано и что планируется сделать для обеспечения потребностей Украины.

Боррель также указал на необходимость подвести итоги по поставкам помощи Украине к марту, а затем к концу текущего года.

До этого Боррель не стал комментировать обещание ЕС о миллионе снарядов для Киева. Перед неформальной встречей глав оборонных ведомств стран — членов альянса украинский журналист задал вопрос дипломату по поводу прошлогодних обещаний Брюсселя предоставить Киеву один миллион снарядов. Но тот заявил, что о цифрах будет говорить после встречи.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.