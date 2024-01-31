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В ЕС не стали комментировать обещание 1 млн снарядов Киеву

Боррель отказался комментировать обещания ЕС о миллионе снарядов Киеву

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Inna Varenytsia/Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не стал комментировать обещание ЕС о миллионе снарядов для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, таким образом Боррель отреагировал на вопрос украинского журналиста перед неформальной встречей глав оборонных ведомств стран — членов альянса по поводу прошлогодних обещаний Брюсселя предоставить Киеву один миллион снарядов.

«О цифрах я буду говорить только после встречи», — подчеркнул Боррель.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель в интервью France Inter заявлял, что европейские страны не смогут выполнить обещание поставить Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года.

По его словам, сложившаяся ситуация требует более серьезного подхода к развитию военной промышленности и обороны в Европе.

После этих слов глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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