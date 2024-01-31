Стало известно, когда ВСУ ощутят отсутствие американской военной помощи

Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, в скором времени почувствуют отсутствие финансирования со стороны США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов.

По мнению источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с явными негативными последствиями прекращения американской военной помощи уже к концу весны 2024 года. Это произойдет даже при условии продолжения поддержки со стороны Европейского союза (ЕС).

«Украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны», — сказал один из неназванных дипломатов.

Также в материале подчеркивается, что к марту текущего года региональное содружество сможет передать Украине только около 600 тыс. снарядов из обещанного до этого миллиона. Как рассказали источники агентства, проблема с поставками возникла из-за задержек в процессе производства боеприпасов. Более того, некоторые страны — члены ЕС начали опасаться истощения собственных запасов снарядов.

В свою очередь, Киев за последние несколько месяцев также создал определенный арсенал из ключевых боеприпасов. Однако, по словам авторов статьи, этих запасов недостаточно для компенсации дефицита артиллерийских снарядов.

Ранее глава ЦРУ высказался о возможном отказе американских властей от дальнейшей помощи Украине.