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В ЕС назвали возможную дату начала миссии ЕС в Красном море

Боррель: военно-морская миссия ЕС в Красном море может начаться 17 февраля

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Isabel Infantes/Reuters

Глава внешенполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал возможную дату начала военно-морской миссии ЕС в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, миссия альянса может начаться 17 февраля. Среди задач миссии называются конвоирование судов, перехват беспилотников и ракет хуситов.

До этого газета Financial Times писала, что Франция, ФРГ и Италия призвали другие страны Европейского союза (ЕС) рассмотреть возможность участия в миссии в Красном море и внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства, однако предложили использовать уже действующую на Ближнем Востоке миссию.

В заявлении трех стран отмечается, что миссия может быть запущена в соответствии с 44 статьей договора ЕС, которая разрешает группе стран поручить выполнение какого-либо задания другим странам объединения.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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