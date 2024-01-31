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Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ на Купянском направлении

Марочко: после взятия Табаевки ВС РФ развивают успех на Купянском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска после взятия под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области продолжили успешное наступление. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии уничтожили ряд опорных пунктов в окрестностях Табаевки.

Западнее населенного пункта силы РФ заняли одну из господствующих высот, которая позволяет взять под огневой контроль всю логистику украинских войск (на севере, западе и юге), расширить спектр применения огневых средств, а также создать угрозу группировке противника в районах населенных пунктов Песчаного и Котляровки.

Как сообщает RT, в Министерстве обороны РФ 29 января заявили, что российские силы взяли под контроль село Табаевка на Купянском направлении, улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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