Размер текста
А
А
А

Украинка пожаловалась на отношение военных к гражданским

Жительница Украины заявила о ненависти бойцов ВСУ и их жен к гражданским

close
100%
Globallookpress.com

Жительница Украины пожаловалась на «нескрываемую ненависть» к гражданскому населению со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их членов семьи. Об этом пишет РИА Новости

Украинка опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором обратила внимание на негативную тенденцию. В частности, она указала на частые конфликты военных с людьми, которые работают, но не идут воевать по разным причинам. «Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно», — пожаловалась женщина.

Девушка рассказала, что военные, которые недовольны своей жизнью, желают всем избежавшим мобилизации, чтобы им также стало плохо. При этом она призвала граждан к пониманию и пояснила, что каждый должен быть на своем месте.

Автор видео добавила, что ненависть в обществе нарастает еще от усталости и моральной истощенности. Она заключила, что нужно держать себя в руках, иначе может случиться так, что украинцы просто «перебьют друг друга».

Ранее в Одессе пассажирки устроили перепалку с военкомом, который остановил их автобус.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами