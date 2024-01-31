Украинка пожаловалась на отношение военных к гражданским

Жительница Украины пожаловалась на «нескрываемую ненависть» к гражданскому населению со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их членов семьи. Об этом пишет РИА Новости

Украинка опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте, в котором обратила внимание на негативную тенденцию. В частности, она указала на частые конфликты военных с людьми, которые работают, но не идут воевать по разным причинам. «Они просто нас ненавидят, при этом сейчас они стали говорить об этом прямо, и это страшно», — пожаловалась женщина.

Девушка рассказала, что военные, которые недовольны своей жизнью, желают всем избежавшим мобилизации, чтобы им также стало плохо. При этом она призвала граждан к пониманию и пояснила, что каждый должен быть на своем месте.

Автор видео добавила, что ненависть в обществе нарастает еще от усталости и моральной истощенности. Она заключила, что нужно держать себя в руках, иначе может случиться так, что украинцы просто «перебьют друг друга».

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