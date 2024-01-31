В России снизили энергопотребление систем обезвреживания дронов

Специалисты Владимирского инжинирингового центра использования лазерных технологий в машиностроении при ВлГУ создали комплекс обнаружения и обезвреживания малоразмерных беспилотников с помощью лазера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Отмечается, что, в отличие от других подобных систем, новый комплекс потребляет меньше энергии и способен заряжаться от розетки с напряжением в 220 вольт. Проект намерены отправить на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который проведут Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» в феврале.

До этого сообщалось, что в Сербии наращивается производство собственных дронов-камикадзе, что потенциально даст ей преимущество над другими государствами региона. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Ранее российскую РЭБ признали эффективной против ракет США на Украине.