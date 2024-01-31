ВВС США подтвердили крушение своего истребителя F-16 у берегов Южной Кореи

Военно-воздушные силы США подтвердили информацию о крушении в Южной Корее своего истребителя F-16. Об этом со ссылкой на американское авиационное командование сообщает южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

Самолет F-16, принадлежащий 8-му истребительному авиаполку, взлетел с авиабазы США Кунсан, расположенной в 180 километрах к югу от Сеула. При осуществлении полета над Желтым морем с самолетом произошла чрезвычайная ситуация, в виду чего он упал в воду примерно в 8:40 по местному времени (2:40 мск). Летчику удалось катапультироваться. Спасательные службы США и Южной Кореи немедленно начали поисковую операцию и приблизительно через 50 минут обнаружили пилота. Он был извлечен из воды. Его состояние оценивается как стабильное.

Американское командование выразило благодарность властям Южной Кореи за активное участие в спасении летчика. В настоящее время ведется расследование причин авиакатастрофы.

Агентство «Рёнхап» отметило, что с мая прошлого года в Южной Корее произошло уже три крушения американских истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.