Сырский, как и Буданов, отказался от предложения Зеленского занять пост главкома

Несмотря на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказалcя от такой должности. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на свои источники.

Александр Сырский был назначен командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины 5 августа 2019 года. В 2022 году получил звание Героя Украины.

Как написала до этого западная пресса, глава Украины был вынужден отказаться от отставки Залужного под давлением «международных партнеров». Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили о его отставке. При этом официального подтверждения этой информации нет. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, такое решение не принималось.

Как пишут западные СМИ, изначально должность главкома ВСУ была предложена Буданову, а затем Сырскому. Однако оба они отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную, утверждают источники Times. По данным издания, Залужный на встрече с Зеленским заявил его советникам, что их оценки военной ситуации скорее позитивны, чем реалистичны. Это спровоцировало предложение уйти в отставку. Но главком ВСУ ответил отказом, и президент сообщил ему, что сам подпишет указ об отставке. Залужный, как утверждается, вернулся в собственный рабочий кабинет и заявил другим военным о своем увольнении.

Но после того, как Залужный сообщил подчиненным об уходе, международные партнеры, включая США и Великобританию, выразили обеспокоенность. По словам издания, Зеленский был вынужден отменить свое решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.

New York Times написала, что украинские власти отменили решение об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.