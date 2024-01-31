Эсминец ВМС США сбил в Красном море выпущенную хуситами ракету

Эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах». Об этом Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило на своей странице в социальной сети X.

По информации, предоставленной CENTCOM, 30 января около 23:30 (время совпадает с мск) хуситы выпустили из контролируемого ими района Йемена в сторону Красного моря одну противокорабельную крылатую ракету. Ракета была сбита с эсминца Gravely. Сведений о повреждениях корабля и потерях среди экипажа в настоящий момент не имеется.

Ранее сообщалось, что американские силы уничтожили противокорабельную ракету хуситов, которая была нацелена на акваторию Красного моря.

Радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) применяет противокорабельные ракеты против судов, связанных с израильским государством, еврейскими бизнесменами, а также против кораблей и судов антихуситской коалиции.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.