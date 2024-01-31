Британское издание сообщило, что сделал Буданов с предложенным ему креслом главкома

Согласно информации, опубликованной британским журналом The Economist, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, как предполагается, в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны. Издание также пишет, что главком ВСУ Валерий Залужный находится под угрозой увольнения. Несмотря на то, что президент Зеленский не объявил об отставке генерала, кресло главкома может быть в опасности из-за того, что пока не нашли подходящего кандидата на замену.

По данным издания, в понедельник вечером Зеленский сообщил Залужному о своем решении уволить его и предложил должность секретаря СНБО, главком отказался. Сейчас на должность, по данным издания, рассматриваются два кандидата: командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

The Economist отмечает, что Сырский является опытным генералом, но его жесткий подход к ведению боевых действий сделал его непопулярным в отдельных частях ВСУ. Буданов же не имеет опыта руководителя вооруженных сил, и по данным от источников, отказался от должности.

Издание также подчеркивает, что противостояние с Залужным может подорвать доверие к руководству и не приведет к возобновлению финансирования, так как главком высоко ценится на Западе. Кроме того, популярность Залужного может использовать оппозиция, включая Петра Порошенко.

The Economist пришло к выводу, что если Зеленский не уволит Залужного, то это будет выглядеть слабостью, а если отставка все же состоится, то это подорвет доверие к руководству.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.