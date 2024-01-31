Пентагон усилит противовоздушную оборону на атакованной дроном базе в Иордании

Пентагон предпримет дополнительные меры по противовоздушной обороне недавно атакованной беспилотником американской военной базы в Иордании. Об этом, ссылаясь на хорошо информированный источник, сообщает американский телеканал CBS.

Как заявил источник телеканала, расположенная на северо-западе Иордании военная база Tower 22 прежде не подвергалась нападениям и обстрелам, поэтому ее противовоздушное оборона не была, в отличие от других американских баз в регионе, эффективной. Конкретных средств ПВО, которые будут направлены на Tower 22, источник не назвал, отметив при этом, что они предназначены в первую очередь для борьбы с вражескими дронами.

Согласно официальным данным министерства обороны США, сейчас на объекте Tower 22 находятся около 350 американских военнослужащих.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не стремится к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании.

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