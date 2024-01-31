В Чехии сочли, что возможный конфликт РФ и НАТО не дойдет до ядерного оружия

В потенциальном конфликте РФ и НАТО не будет использоваться ядерный арсенал. Об этом заявил в парламенте республики начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка, сообщило издание Idnes.

«<…> если бы произошел конфликт, скажем, между Россией и НАТО, он бы развивался в основном как конфликт конвенциональный (с использованием обычного оружия)», — отметил высокопоставленный военный.

Ржегка не исключил применения тактического ядерное оружие. Но, по его словам, «самый последний страховой полис» — стратегическое ядерное оружие — не должны задействовать.

В публикации обратили внимание, что парламентский комитет по обороне активно обсуждает концепцию укрепления чешской армии до 2035 года. В документе речь идет о необходимости готовиться к крупномасштабной войне высокой интенсивности с технологически развитым противником, обладающим ядерным оружием.

Накануне МИД РФ призвал Чехию «отказаться от рейдерства».

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».