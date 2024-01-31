Швейцария отправила в Германию девять танков Leopard 2

Швейцария направили в Германию первые девять танков Leopard 2A4 из 25, которые нельзя будет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в заявлении на сайте министерства обороны, ГО и спорта Швейцарии.

«Сегодня первые девять боевых танков Leopard 2A4 из 25 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH», — уточнили в ведомстве.

Для первой поставки использовали железнодорожный транспорт. В министерстве обратили внимание, что оставшиеся 16 танков передадут ФРГ до конца января.

Накануне стало известно, что ВСУ потеряли большинство своих боевых машин Leopard 2. Более четверти из поставленных танков были полностью уничтожены, а те, что остались, получили не поддающиеся ремонту повреждения.

До этого журнал Foreign Affairs написал о том, что у Украины возникли проблемы с использованием на поле боя немецкой военной техники, так как солдаты ВСУ не могут обслуживать ее должным образом.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.