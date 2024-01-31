В Харькове опять произошли взрывы

В Харькове на востоке Украины произошли повторные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности инцидента не приводятся. Власти не комментируют произошедшее

Ранее украинские СМИ и местные власти уже сообщали о взрывах в городе.

В настоящий момент в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

Также в подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США признали способность России освободить Одессу.