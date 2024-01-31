Истребители ВВС ФРГ были подняты в воздух из-за российского военного самолета над Балтикой

Истребители военно-воздушных сил Германии были подняты в воздух из-за пролета российского военного самолета в международном воздушном пространстве вблизи балтийского острова Рюген. Об этом со ссылкой на страницу ВВС ФРГ в социальной сети X сообщает ТАСС.

В заявлении ВВС Германии утверждается, что истребители Eurofighter 71-й тактической эскадрильи, базирующейся на авиабазе Лааге в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, обнаружили в международном воздушном пространстве над островом Рюген летящий без сигнала транспондера российский разведывательный самолет Ил-20. Немецкие истребители в течение короткого времени сопровождали российский самолет, прежде чем он повернул обратно на восток.

Ранее сообщалось, что самолет, принадлежащий военно-морским силам США, находился в небе у западного побережья Крыма во время авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.