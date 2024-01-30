ВВС Украины отказались от истребителей F/A-18 и сочли их летающим хламом

Офицер ВВС Украины на встрече с австралийскими военными, которая была посвящена получению списанных истребителей F/A-18 Hornet, заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам». Об этом сообщила газета Australian Financial Review.

«Мы не хотим ваш летающий хлам», — процитировало военного издание.

По данным участника переговоров, это высказывание фактически уничтожило сделку о передаче истребителей. Если бы не слова высокопоставленного офицера, истребители бы уже «летали бы над Украиной».

Журналисты отметили, что в конце 2023 года пресса сообщила о возобновлении переговорного процесса Киева и Канберры по поводу военных самолетов. Но, по информации источника, отношения между Украиной и Австралией сейчас напряженные. ВСУ также не сумели вовремя направить запрос на получение вертолетов Taipan из-за низкой организации работы с документами, и «все сорвалось».

Как уточнила газета, тем не менее Австралия и Украина продолжают переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных боевых машин Eurocopter Tiger.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.