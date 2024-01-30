Размер текста
А
А
А

ВВС Украины отказались от истребителей F/A-18 и сочли их летающим хламом

AFR: ВВС Украины отказались от австралийских F/A-18, назвав их летающим хламом

close
100%
Минобороны России

Офицер ВВС Украины на встрече с австралийскими военными, которая была посвящена получению списанных истребителей F/A-18 Hornet, заявил, что Киеву не нужен «летающий хлам». Об этом сообщила газета Australian Financial Review.

«Мы не хотим ваш летающий хлам», — процитировало военного издание.

По данным участника переговоров, это высказывание фактически уничтожило сделку о передаче истребителей. Если бы не слова высокопоставленного офицера, истребители бы уже «летали бы над Украиной».

Журналисты отметили, что в конце 2023 года пресса сообщила о возобновлении переговорного процесса Киева и Канберры по поводу военных самолетов. Но, по информации источника, отношения между Украиной и Австралией сейчас напряженные. ВСУ также не сумели вовремя направить запрос на получение вертолетов Taipan из-за низкой организации работы с документами, и «все сорвалось».

Как уточнила газета, тем не менее Австралия и Украина продолжают переговоры о передаче танков M1 Abrams или разведывательных боевых машин Eurocopter Tiger.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами