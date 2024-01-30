Украина может получить от США реактивные снаряды GLSDB 1 февраля

Украина может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в четверг, 1 февраля. Об этом сообщает издание Politico.

«Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что США обещали включить GLSDB в один из пакетов военной помощи в феврале 2023 года.

1 декабря сообщалось, что Соединенные Штаты переносят поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных ракет GLSDB на 2024 год. Высокоточные ракеты GLSDB способны поражать цели на расстоянии до 160 километров. Они могли бы стать дополнением к ограниченной партии дальнобойных ракет ATACMS, которые США передали ВСУ осенью. Первоначальный план поставок предполагал поставку высокоточных ракет весной, однако компания Boeing объявила, что не сможет поставить ракеты до декабря.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.