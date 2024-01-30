В Белом доме высказались насчет полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не стремится к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не думаю, что нам нужна широкомасштабная война на Ближнем Востоке, это не то, чего я ищу», — заявил президент США на пресс-конференции.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

До этого командующий силами йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, у Вашингтона возникла «самая неотложная задача» на данный момент: отреагировать на атаку проиранского ополчения на американскую базу на границе Сирии и Иордании.

Ранее в Лондоне подчеркнули, что Байден санкционирует новую военную операцию на Ближнем Востоке.