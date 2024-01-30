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В Запорожской области Залужного назвали единственным профессионалом в ВСУ

Балицкий заявил, что если уволят Залужного, то в ВСУ останутся дилетанты

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Global Look Press

Если главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного смогут отстранить от командования и отправить в отставку, то в командовании ВСУ останутся только дилетанты вроде президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Да, Залужный — хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они «сожрут» Залужного — лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский», — заявил Балицкий, комментируя неопределенность вокруг слухов об отставке Залужного.

Балицкий добавил, что стоит прислушиваться только к фактическому положению дел, а не слухам вокруг отставок и назначений.

До этого слухи об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которые появились накануне, привели к панике среди европейских дипломатов.

29 января депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Раде объявили об отставке с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Позднее данные сообщения не подтвердились, в Минобороны Украины заявили, что информация не соответствует действительности. 30 января Залужный опубликовал фото из кабинета на фоне слухов об увольнении.

Ранее на Украине рассказали об отказе Залужного писать рапорт об отставке.

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