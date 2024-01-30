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В Румынии прокомментировали информацию о секретной боевой миссии F-16 на Украине

Newsweek: минобороны Румынии опровергло слухи об атаке F-16 по ВС РФ на Украине

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Минобороны Румынии опровергло информацию о секретной боевой миссии истребителя F-16 на Украине. Заявление ведомства опубликовало издание Newsweek.

«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — заявили в минобороны Румынии.

Ранее на странице Ukraine Front Lines была опубликована новость, что Генштаб ВС РФ якобы передает Совбезу информацию об ударе румынскими F-15C по Херсонской области.

26 января министерство иностранных дел России сообщило, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО).

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 25 января заявил, что украинские власти сейчас не смогли бы принять истребители четвертого поколения F-16, даже если страны Запада решили бы поставить их в зону конфликта.

До этого сообщалось, что Запад планирует передать Киеву первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине 10 катеров и поможет с обучением пилотов работе на F-16.

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Операция на Украине
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