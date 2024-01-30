ВСУ потеряли большинство своих танков Leopard 2

Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2. К такому выводу пришел американский журнал Military Watch.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими силами», — указано в тексте.

RT отмечает, что более четверти из поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 были полностью уничтожены, а те, что остались, получили не поддающиеся починке повреждения.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне издание Foreign Affairs писало о том, что у Украины возникли проблемы с использованием на поле боя немецких танков Leopard 2, так как она не может обслуживать их должным образом. Журнал отметил, что эффективное использование таких танков на поле боя зависит от множества факторов, которые Украина не смогла предоставить в 2023 году.

Ранее военный эксперт назвал уязвимые места немецких танков Leopard.