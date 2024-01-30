Размер текста
А
А
А

ВСУ потеряли большинство своих танков Leopard 2

MWM: ВСУ потеряли на поле боя большинство своих танков Leopard 2

close
100%
Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2. К такому выводу пришел американский журнал Military Watch.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими силами», — указано в тексте.

RT отмечает, что более четверти из поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 были полностью уничтожены, а те, что остались, получили не поддающиеся починке повреждения.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне издание Foreign Affairs писало о том, что у Украины возникли проблемы с использованием на поле боя немецких танков Leopard 2, так как она не может обслуживать их должным образом. Журнал отметил, что эффективное использование таких танков на поле боя зависит от множества факторов, которые Украина не смогла предоставить в 2023 году.

Ранее военный эксперт назвал уязвимые места немецких танков Leopard.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами