Директор ЦРУ прокомментировал ситуацию на Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс считает, что 2024 год испытает выносливость Украины. Об этом он пишет в материале для журнала Foreign Affairs.

«Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров», — заявил Бернс.

По мнению главы ЦРУ, в том случае, если Соединенные Штаты откажутся от продолжения военных поставок Украине, то Белый дом «забьет гол в свои ворота исторического масштаба». При этом Бернс признает, что продолжение конфликта на Украине дает огромные дивиденды американскому военно-промышленному комплексу, а США — геополитическое преимущество.

До этого стало известно, что страны Европейского союза пока не договорились насчет финансирования Украины в размере €50 млрд на несколько лет.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза объявят о необходимости ускорить поставки снарядов Украине.