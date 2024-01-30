Израиль стал экономить боеприпасы на случай войны с «Хезболлой»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала экономить снаряды и боеприпасы во время проведения операции в секторе Газа, опасаясь эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла». Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета Financial Times (FT).

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлой» усугубится», — утверждает автор статьи.

Как рассказали изданию источники среди израильских чиновников, хотя сейчас все достижения ЦАХАЛ в Газе носят тактический, а не стратегический характер, еврейскому государству по-прежнему хватает запаса сил на то, чтобы вести войну с палестинским движением ХАМАС еще как минимум год.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится к военной операции на границе с Ливаном. По словам Галанта, военнослужащие и техника переброшены на север Израиля, к ливано-израильской границе. Министр заверил, что боевые действия начнутся в ближайшее время.

Ранее «Хезболла» обстреляла девять позиций армии обороны Израиля.