Размер текста
А
А
А

Израиль стал экономить боеприпасы на случай войны с «Хезболлой»

FT: армия Израиля экономит снаряды на случай войны с «Хезболлой»

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала экономить снаряды и боеприпасы во время проведения операции в секторе Газа, опасаясь эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла». Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета Financial Times (FT).

«ЦАХАЛ также начал экономить боеприпасы в Газе на случай, если конфликт с «Хезболлой» усугубится», — утверждает автор статьи.

Как рассказали изданию источники среди израильских чиновников, хотя сейчас все достижения ЦАХАЛ в Газе носят тактический, а не стратегический характер, еврейскому государству по-прежнему хватает запаса сил на то, чтобы вести войну с палестинским движением ХАМАС еще как минимум год.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна готовится к военной операции на границе с Ливаном. По словам Галанта, военнослужащие и техника переброшены на север Израиля, к ливано-израильской границе. Министр заверил, что боевые действия начнутся в ближайшее время.

Ранее «Хезболла» обстреляла девять позиций армии обороны Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами