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В Сербии заявили о прогрессе в производстве дронов-камикадзе

Вучич: в Сербии наращивается собственное производство дронов-камикадзе

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В Сербии наращивается производство собственных дронов-камикадзе, что потенциально даст ей преимущество над другими государствами региона. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, сообщает РИА Новости.

При осмотре выставки вооружений при Доме гвардии в пригороде Белграда Вучич рассказал, что до конца года Сербия «постарается показать большой прогресс» в производстве дронов-камикадзе, что даст стране «большое преимущество относительно окружения».

30 января сообщалось, что при осмотре той же выставки Вучич заявил о поставке из Китая трех батарей ракетного комплекса ПВО FK-3 и комплекса РЭБ «Репеллент» из России.

22 января послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России. В тексте обращения они указали, что место для Сербии в Европейском союзе уже «зарезервировано». Однако для вступления в союз следует поддерживать Украину и противодействовать РФ.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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