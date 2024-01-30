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Кадыров рассказал об успешном наступлении российской армии

Кадыров рассказал о наступлении ВС РФ в районе Белогоровки и ликвидации роты ВСУ

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут успешное наступление в районе Белогоровки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По словам Аида, последние две недели его группа ведет успешное наступление в районе Белогоровки», — написал Кадыров, отметив, что за десять дней ВС РФ ликвидировали более роты личного состава ВСУ.

30 января RT сообщал, что расчеты тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Угледара на Южно-Донецком направлении.

Также Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон сказал, что Вооруженные силы РФ способны нанести удар по любой базе украинских войск, так как они находятся в зоне действия российских ракет.

Ранее в Германии заявили о подавленном состоянии Владимира Зеленского из-за неудач ВСУ.

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