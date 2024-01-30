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Российский комплекс РЭБ «Репеллент» поступил на вооружение Сербии

Вучич: Сербия получила на вооружение российский комплекс РЭБ

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Darko Vojinovic/AP

Сербские вооруженные силы получили в свое распоряжение российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент». Об этом со ссылкой на слова главы государства Александра Вучича сообщает РИА Новости.

При осмотре выставки вооружений при Доме гвардии в пригороде Белграда Вучич рассказал о поставке из Китая трех батарей ракетного комплекса ПВО FK-3 и комплекса РЭБ «Репеллент» из России.

«Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно», — пояснил президент Сербии, добавив, что сербской оборонной промышленности необходимо ускорять и увеличивать производство военной продукции.

Сербия заказала в России комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы еще в 2022 году, но долгое время не могла их получить.

9 января Вучич пообещал выстраивать сбалансированные отношения с ЕС, Россией и Китаем.

22 января послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России.

Ранее Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией.

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