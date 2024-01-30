Буданов заявил об околонулевой эффективности мобилизованных украинцев

Граждане Украины, которых в последнее время удается мобилизовать военкомам, не имеют мотивации воевать и не смогут показать эффективные результаты на фронте. Об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, его цитирует издание «Страна.ua».

По словам главы ГУР, те из украинцев, кто хотел прийти в армию добровольно, пополнили ее ряды еще в первые полгода конфликта, сейчас же ситуация обстоит иначе, поскольку люди не стремятся служить, и многие из них уклоняются от мобилизации.

«Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время», — подытожил Буданов.

До этого факты принудительной мобилизации на Украине признал ее президент Владимир Зеленский. По словам политика, он попросил Раду и военных учесть это при подготовке нового законопроекта о мобилизации, чтобы пресечь подобные случаи в будущем.

Ранее стало известно, что минобороны Украины проводит обыски в областных военкоматах.