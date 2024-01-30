В Москве задержали подростков по подозрению в диверсии

В Москве задержали двоих 17-летних подростков, которые подозреваются в диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СК, пишет ТАСС.

В линейный отдел МВД России на станции «Москва — Савеловская» поступило сообщение о горящем релейном шкафе. Прибывшие на место происшествия полицейские во время осмотра поврежденного устройства и прилегающей к нему территории нашли пустую бутылку с остатками горюче-смазочного материала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям удалось установить личности двух подозреваемых, которых позже задержали в их домах в подмосковном Долгопрудном. Ими оказались 17-летние подростки, отметили в ведомстве.

Подростков допросили. Выяснилось, что один из них переписывался с неизвестным, который пообещал ему $150 за диверсию на железной дороге в столице. Также заказчик скинул парню инструкции о проведении диверсионных мероприятий.

В СК отметили, что подросток позвал знакомого сверстника. Они пришли на перегон станций «Марк» — «Лобня» Савеловского направления Московской железной дороги, где подожгли релейный шкаф.

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