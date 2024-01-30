Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке боевых самолетов, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики.

По данным ведомства, ВСУ лишились до 310 военнослужащих, а также двух танков, трех боевых машин пехоты, 11 автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и две гаубицы «Мста-Б», принадлежащие ВСУ.

Также RT сообщал, что расчеты тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожают опорные пункты ВСУ в районе Угледара на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.