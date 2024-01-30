Военный эксперт пояснил, что может изменить отставка Залужного с поста главкома ВСУ

Если главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный действительно будет отстранен от должности, для России это не будет иметь существенного значения. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По мнению эксперта, возможная смена командующего ВСУ не окажет заметного влияния на ход конфликта, а с приходом нового руководителя формат боевых действий едва ли изменится.

«Залужный — ставленник американцев, а [президент Украины Владимир] Зеленский теперь хочет поставить другого специалиста, разведчика Кирилла Буданова, который находится под влиянием англичан», — пояснил Матвийчук.

Эти тенденции эксперт объяснил вхождением США в предвыборный период и трудностями выделения денег Украине с их стороны. Матвийчук полагает, что «англичане получили команду заняться украинским конфликтом», при этом Великобритания хочет соблюсти свои интересы в Черноморской зоне, что дало бы ей стратегическое превосходство в регионе.

29 января на Украине сообщили об отставке Залужного, однако пресс-секретарь президента Владимира Зеленского опроверг это.

30 января издание «Зеркало недели» сообщило, что что украинский лидер лично встречался с Залужным и попросил его написать рапорт об отставке.

В тот же день на фоне сообщений о своем увольнении Залужный выложил фото из рабочего кабинета.

Ранее на Украине рассказали о тайном замысле «отставки» Залужного.