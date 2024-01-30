Лавров рассказал о расследовании трагедии со сбитым под Белгородом Ил-76 с пленными

Россия выясняет, оружием какой именно страны украинские бойцы сбили самолет Ил-76 над Белгородской областью. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что борт с украинскими пленными сбили из западного оружия. Сейчас эксперты выясняют, чьего именно производства было это оружие, отметил министр.

Лавров добавил, что России нечего скрывать по поводу расследования трагедии от тех, кто хочет знать правду о произошедшем. Он обратил внимание, что Владимир Зеленский потребовал международного расследования, но ответа не последовало.

«И где теперь это международное расследование? Мы свое расследование проводим, но мы не закрываемся в своих действиях от тех, кто хочет узнать правду», — подчеркнул министр.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Позже в Минобороны РФ заявили, что самолет Ил-76 сбили зенитной ракетой ВСУ из Харьковской области.

Ранее Украина подтвердила подлинность списка пленных для обмена, которые были на борту Ил-76.