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Замкомандира роты обвинили в самосуде над жителем Херсонской области

Baza: российский военный убил жителя Херсонской области за передачу данных ВСУ

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Заместитель командира роты ВС РФ устроил самосуд над жителем Херсонской области, потому что тот передавал информацию Вооруженным сила Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, житель Любимовки Херсонской области пропал без вести 22 декабря 2022 года. Отмечается, что его задержали военные и увезли в неизвестном направлении.

«Через год следствию удалось выяснить, что мужчина был убит, а к преступлению причастен замкомандира роты одной из войсковых частей», — говорится в сообщении.

На допросе военный рассказал, что в январе 2023 года вывез мужчину к мусорному полигону недалеко от Новой Каховки. Там он расстрелял мужчину из автомата, а на следующий день закопал тело. Жителя Херсонской области больше недели держали в части, где служил замкомандира роты.

В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

До этого бывшие участники СВО захотели устроить самосуд над тюменцами, избившими военного.

Ранее нападавших на ветеранов СВО мигрантов задержали в Челябинске.

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