Израильский спецназ провел операцию в больнице на Западном берегу

Израильский спецназ провел уникальную операцию в больнице «Иван Сина» в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Yediot.

Как утверждает издание, группа израильских оперативников, замаскированная под сотрудников медучреждения и пациентов, ликвидировала трех членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, которые якобы готовили нападение на израильские поселения в стиле 7 октября.

Отмечается, что операция от момента входа группы до ее эвакуации заняла не более 10 минут.

27-летний Мухаммад Джаламана, который некоторое время находился в лагере беженцев в Дженине, поддерживал контакты со штаб-квартирой ХАМАС за рубежом и даже был ранен, когда пытался взорвать заминированный автомобиль. Кроме того, мужчина передал боевикам оружие и боеприпасы, а также спланировал рейд, вдохновленный событиями 7 октября, передает Yediot.

Вместе с Джаламаной израильским оперативникам удалось ликвидировать еще двух боевиков, скрывавшихся в Дженине, — Мухаммада Азави, который участвовал в нескольких террористических атаках, и Басселя Азави — брата Мухаммада.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.