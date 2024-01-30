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В ЛНР обвинили украинских солдат в размещении орудий в жилых кварталах

Марочко: ВСУ размещают артиллерийские орудия в жилых районах Ковшаровки

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Gleb Garanich/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливают позиции российских войск из жилых кварталов в харьковском поселке городского типа Ковшаровка, который находится на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты продолжают придерживаться тактики размещения огневых средств вблизи гражданских объектов. В частности, они используют ракетные системы залпового огня (РСЗО) и ствольную артиллерию.

«Так, в населенном пункте Ковшаровка выявлена работа ствольной артиллерии в районе храма Петра и Февронии», — уточнил Марочко, сославшись на собственные источники.

При этом он добавил, что прилеты реактивных снарядов по большей части фиксируются из жилых кварталов в 2-м микрорайоне поселка.

Утром 30 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военные отразили атаку ВСУ на Купянском направлении. Задачу выполнили бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад», которые нанесли удары по украинским отрядам при помощи пулеметов ДШКМ и гранатометов АГС-17 «Пламя».

Ранее в Госдепе США оценили последствия прекращения военной помощи Украине.

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